Written by: Redaktion DER FARANG | 21/04/2020

BANGKOK: Vertreter von Elefantenparks landesweit haben die Regierung um Unterstützung gebeten, um die finanziellen Auswirkungen der Schließung ihrer Unternehmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie abzufedern.

Itthiphan Khaolamai, Sekretär der Stiftung Phra Kochaban Foundation, überreichte am Montag im Regierungsgebäude einen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha. In dem Schreiben heißt es, die Schließung von Elefanten-Kraals auf Anweisung der Regierung zur Eindämmung des Covid-19-Ausbruchs habe die Unternehmen schwer getroffen, zusammen mit der Einstellung aller touristischen Aktivitäten. In dem Brief wurde Prayut aufgefordert: