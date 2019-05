Von: Björn Jahner | 08.05.19

BANGKOK: Elf weibemalte Elefanten wurden am Dienstagmorgen von ihren Mahouts zum Tempel des Smaragd-Buddhas geführt, um Seine Majestät Maha Vajiralongkorn zu ehren, der aam vergangenen Wochenende mit einer mehrtägigen Zeremonie offiziell gekrönt wurde.

Der Ehrerweisung schlossen sich mehr als 4000 Elefantenführer aus dem Elefanten-Kraal Ayutthaya in der gleichnamigen Provinz in der Zentralebene des Landes an, um Seiner Majestät zur Krönung die besten Wünsche zu übermitteln und dem Monarchen ihre Treue zu demonstrieren. Im Rahmen einer festlichen Parade zogen die prachtvoll dekorierten Elefanten und ihre Führer auf der Sanam Chai Road vom Territorial Defence Command bis zum Sawasdisopa Gate des Großen Palastes, nahe dem Tempel des Smaragd-Buddhas. Dort knieten sie 19 Sekunden lang nieder, um ein Portrait seiner Majestät des Königs zu würdigen. Die Aktion begann um 9.09 Uhr und dauerte etwa eine Stunde.