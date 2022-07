Von: Björn Jahner | 14.07.22

NAKHON NAYOK: Mit einer groß angelegten Rettungsaktion wurde am Mittwoch in den Morgenstunden ein Elefantenkalb geborgen, das in Nakhon Nayok im Nordosten der Zentralregion von Thailand in einen Kanalisationsschacht gefallen war.

Das Rettungsteam unter der Leitung des Tierarztes des Khao Yai Nationalparks Chananya Kanchanasakha brauchte mehrere Stunden für die Rettung des einjährigen Elefantenkalb, bevor es wieder mit seiner verzweifelten, zehnjährigen Mutter zusammengeführt wurde. Das Muttertier wurde zu Beginn der Aktion aus Sicherheitsgründen betäubt.

Das Paar wurde nach der erfolgreichen Rettung in den Wald in Tambon Sarika im Bezirk Mueang zurückgebracht.

Saksiri Siriboon, das Oberhaupt des Dorfes Moo 9, hatte die Beamten um 01.00 Uhr nachts informiert, dass das Kalb in den Kanalschach hinter einer Ferienanlage gefallen war. Der Schacht ist etwa zwei Meter tief, zwei Meter breit und drei Meter lang. Die Rettungsaktion bedurfte eines besonderen Plans, da sich das ängstliche Muttertier dem Schacht genähert hatte und ihn nicht verlassen wollte. Die Beamten befürchteten, sie könnte die Retter angreifen. Die Mutter und das Baby gehören zu einer Herde von etwa 20 bis 30 Elefanten, die an der Stelle vorbeigelaufen waren, bevor das Baby in den Schacht fiel.

Foto: The Nation

Die Retter wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde bergauf geschickt, um eine provisorische Barriere zu errichten, die verhindern sollte, dass die Herde zu Hilfe eilte, falls die Mutter um Hilfe rief. Die zweite Gruppe unter der Leitung von Khun Chananya wurde in drei Teams aufgeteilt – eines sollte Beruhigungspfeile abschießen, ein anderes sollte Wache halten und das dritte sollte sich um die Elefantenmutter kümmern, nachdem sie betäubt war. Die dritte Gruppe sollte einen Löffelbagger einsetzen, um das Kalb herauszuheben, nachdem seine Mutter ruhiggestellt worden war.

Ursprünglich erwartete der Tierarzt, dass das Muttertier nur betäubt wird und stillsteht, während die Beamten das Baby retten. Nachdem jedoch drei Betäubungspfeile auf das Muttertier abgefeuert worden waren, brach es bewusstlos zusammen und hing mit dem Kopf und dem Vorderteil in denselben Schacht, in dem das Baby gefangen war. Dies ermöglichte es dem eingeschlossenen Kalb jedoch, an der Brust der Mutter zu trinken, nachdem es die ganze Nacht und die frühen Morgenstunden des Mittwochs hindurch gehungert hatte.

Foto: The Nation

Mit einem Bagger wurde das Muttertier herausgehoben. Der Tierarzt und die Helfer mussten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen, während die Retter das Kalb aus dem Boden des Kanalschachts zogen. Nachdem das Elefantenbaby befreit worden war, stürzte es sich darauf, von seiner bewusstlosen Mutter gestillt zu werden.

Als das Muttertier wieder das Bewusstsein erlangte, schlenderten die beiden Elefanten unversehrt in den Wald zurück.