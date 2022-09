Von: Björn Jahner | 29.09.22

Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: Autofahrer auf einer Straße im Bezirk Sanam Chai Khet in der Provinz Chachoengsao mussten am Mittwoch besondere Vorsicht walten lassen und die Weiterfahrt unterbrechen, als eine Elefantenherde aus dem Wald kam und die viel befahrenre Straße überquerte.

Der Vorfall ereignete sich in einem Gebiet in der Nähe des Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary. Chachoengsao ist eine der fünf Provinzen, die neben Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Sa Kaeo an den Wald grenzen.

Foto: The Nation

Zu der Herde von ca. 65 Elefanten gehörten auch etwa 30 Kälber, die hinter ihren Müttern die Straße überquerten. Es wird geschätzt, dass sich die Elefantenpopulation in den fünf an den Wald angrenzenden Provinzen vergrößert hat, da mehr als 90 Prozent der beobachteten Elefanten in der Herde weiblich waren.