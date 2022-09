Von: Björn Jahner | 10.09.22

NAKHON RATCHASIMA: Drohnenbilder zeigen eine Herde von mehr als 40 Elefanten, die in einem Wald nur vier Kilometer von einer Bauerngemeinde in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten Thailands entfernt umherstreift. Die Landwirte berichten, dass die hungrige Herde in einer Woche 60 Rai Reis, Zuckerrohr und Mais vertilgt hat.

Die Elefanten kamen aus dem Wald im Thap-Lan-Nationalpark, einem Weltnaturerbe, und ging in der Gemeinde Khao Pradu, Unterbezirk Jorokay Hin, Bezirk Khon Buri, auf Nahrungssuche.

Nach einer Woche der Zerstörung haben sich der stellvertretende Bezirksleiter von Khon Buri Sitthikorn Hankharna, Beamte des Nationalparks, Gemeindevorsteher, buddhistische Mönche und Katastrophenstiftungen zusammengetan, um herauszufinden, wie die Herde von den landwirtschaftlichen Flächen vertrieben werden kann.

Die Wärmebilddrohne erfasste etwa 40 Elefanten, aber die Behörden gehen davon aus, dass die Herde insgesamt bis zu 100 Elefanten umfasst.

Die Einheimischen leben von der Landwirtschaft, doch in der vergangenen Woche wurde in einem Gebiet von 60 Rai alles zertrampelt oder gefressen, was die Gemeinde in den wirtschaftlichen Ruin trieb. Die Vorsitzende des Unterbezirks Jorokay Hin, Oraya Luengkatrok, sagte, sie sei besorgt über den großen Schaden, den die wilden Elefanten aus dem Nationalpark den Einheimischen zufügen.

Thailands Elefanten scheinen immer verzweifelter auf der Suche nach Nahrung zu sein, denn immer häufiger gibt es Berichte über Elefanten, die in den Gemeinden des Königreichs Verwüstungen anrichten. Vor einer Woche wurde eine Frau in der Provinz Prachinburi von einem Elefanten geweckt, der durch eine Betonwand in ihre Küche eindrang. Der Elefant steckte seinen Rüssel durch die Wand und stahl fermentierten Fisch und andere Leckereien aus der Küche der Frau.

Einige Wochen zuvor wurde ein Mann in Hua Hin von Elefanten zu Tode getrampelt, die den Kaeng-Krachan-Nationalpark verlassen hatten, vermutlich auf Nahrungssuche.