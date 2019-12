Seit 15 Jahren sind Elefanten der traditionelle Höhepunkt der Weihnachtsfeier der Jirasartwitthaya School in Ayutthaya. Foto: epa/Narong Sangnak

AYUTTHAYA: Auch in diesem Jahr wieder waren in Santa-Claus-Kostümen verkleidete Elefanten der Höhepunkt der Weihnachtsfeier der Jirasartwitthaya School in Ayutthaya.

Seit 15 Jahren ist es an der Bildungsstätte in Zentralthailand feste Tradition, dass Dickhäuter Süßigkeiten und Geschenke an die Schülerinnen und Schüler verteilen. Fester Bestandteil der Feierlichkeiten ist auch, dass Schüler/-innen und Elefanten gemeinsam einen Weihnachtsbaum formen.

Der Elefant ist Thailands Nationaltier und taucht in der gesamten thailändischen Geschichte und Literatur auf. Obwohl 98 Prozent der thailändischen Bevölkerung Buddhisten sind, wird Weihnachten im Rahmen der Winterferien zum Jahresende gefeiert: befreit vom christlichen Ursprung, dafür stark kommerzialisiert.