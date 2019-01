Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

CHACHOENGSAO: Zwei wilde Elefanten haben am Montagmorgen im Bezirk Tha Takiab den Besitzer einer Ananasplantage getötet.

Bezirksbeamte, Soldaten und Wildtierbeamte fanden gegen 6 Uhr morgens die Leiche auf der Plantage in Ban Khao Kluaymai. Der 73-Jährige lag auf dem Boden in der Nähe einer Hütte, in der er die Nacht verbracht hatte. Freunde und Verwandte berichteten den Behörden, sie hätten am Morgen Lärm von wütenden Elefanten gehört. Zwei Dickhäuter hätten die Hütte niedergerissen, den Plantagenbesitzer nach draußen gezogen und ihn zu Tode getrampelt.