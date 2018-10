Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

KANCHANABURI: Eine Herde wilder Elefanten hat im Schutzgebiet Salak Phra einen Dorfbewohner zu Tode getrampelt.

Der 54-Jährige aus dem Dorf Nong Phed ging am Sonntagmorgen in das Wildreservat, um Pflanzen zu sammeln. Als er am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, alarmierte die Familie die Polizei. Ein Team von Polizisten, Soldaten, Tierschutzbeauftragten und Anwohnern suchte nach dem Mann und fand ihn tot im Wald, etwa einen Kilometer von der Kanchanaburi-Sri Sawat Road entfernt. Laut Oberst Wanchai Onla, Leiter der Polizeistation Sri Sawat, hatte der Vermisste einen Schädelbruch erlitten, zudem waren beide Beine gebrochen. In der Nähe der Leiche wurden Fußabdrücke von Elefanten gefunden. Und zahlreiche Bäume waren beschädigt. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Dorfbewohner von wilden Elefanten getötet wurde. In dem Schutzgebiet leben etwa 30 Dickhäuter.