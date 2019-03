Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

LOEI: Bewohner von zwei Gemeinden im Bezirk Phu Luang haben die Behörden um Unterstützung gebeten, etwa 100 wilde Elefanten aus ihren Plantagen und Dörfern zu vertreiben.

Laut den Dorfbewohnern leben die wilden Elefanten in Herden von 20 bis 25 Tieren im Wildtierschutzgebiet Phu Luang. Die Dickhäuter hätten keine Angst mehr vor Knallkörpern, mit denen die Menschen Elefanten in das Schutzgebiet zurückgedrängt hatten. Die Tiere würden in ihre Mais- und Tapiokaplantagen eindringen und die Ernten fressen. Außerdem näherten sich die Elefanten ihren Häusern und beschädigten Eigentum wie Wasserkrüge. Eine 37-jährige Dorfbewohnerin sagte, es habe mit einer Herde von 25 wilden Elefanten begonnen, die im September des letzten Jahres das Schutzgebiet verlassen und sich über landwirtschaftliche Produkte hergemacht hätten. Jetzt lebten die Dickhäuter in der Nähe der beiden Gemeinden.