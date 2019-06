Von: Redaktion DER FARANG | 22.06.19

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Der weithin bekannte Ayutthaya Elephant Palace and Royal Kraal wehrt sich gegen die Anordnung, innerhalb von 30 Tagen den Historischen Ayutthaya Park zu verlassen.

„Wir werden nächste Woche eine Petition beim Zentralverwaltungsgericht einreichen", hat Manager Ittiphan Khaolamai angekündigt. Mit rund 200 Mitarbeitern und 70 Elefanten ist das Unternehmen seit zwei Jahrzehnten im Park präsent und eine Touristenattraktion. Es bietet verschiedene Aktivitäten, darunter Elefantenreiten durch den Park. Das Unternehmen hat einen Brief vom Fine Arts Department erhalten, in dem es aufgefordert wurde, seinen Standort innerhalb eines Monats zu räumen. Besitzer Laithongrien Meephan gibt zu, dass der letzte Pachtvertrag am 9. Januar endete. „Aber wir haben ihn bisher jährlich erneuert." Die Pachtgebühr soll im Monat 10.000 Baht betragen.

Laut Sukanya Baonoed, Direktor des Parks, ist der Pachtvertrag abgelaufen und „wir müssen das Gebiet für Landschaftsverbesserungen zurückfordern". Ayutthayas Historischer Park ist seit 1991 ein UNESCO-Weltkulturerbe. Der Gouverneur von Ayutthaya, Sujin Chaichumsak, hat vorgeschlagen, Vertreter des Historischen Parks und des Elephant Palace and Royal Kraal sollten sich zusammensetzen und ein Lösung finden.