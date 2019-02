Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

PHANG-NGA: Zwei italienische Touristen wurden bei einem Ausritt auf einem Elefanten teils schwer verletzt, als ein 12 Jahre alter Bulle sie abschüttelte und mit dem Stoßzahn angriff.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf einer zu einem privaten Park für Elefantenreiten umgewandelten Ölplantage. Der Elefant schüttelte die beiden Italiener und seinen Mahout plötzlich ab und stieß mit dem Stoßzahn einem 29 Jahre alten Urlauber in den Bach. Er wurde wie der leicht verletzte 31-jährige Landsmann in das Krankenhaus Phang-nga eingeliefert. Der Mahout kam mit Blutergüssen davon. Laut dem 26-jährigen Thai erfolgte der Angriff des Elefantenbullen plötzlich und offenbar grundlos. Normalerweise sei „Plai Thanwa“ gutmütig, er sei nicht in der Brunft und habe noch nie zuvor jemanden angegriffen.