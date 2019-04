Elefant tötet Dorfbewohner

Written by: Redaktion DER FARANG | 01/04/2019

BURIRAM: Ein 37-jähriger Dorfbewohner wurde am Sonntagmorgen in der Gemeinde Lam Nang Rong von einem wilden Elefanten zu Tode getreten.

Die Leiche wurde um 6 Uhr morgens in einer Kautschukplantage in der Nähe des Dorfes Ban Sub Khaning entdeckt. Die Polizei fand nahe der Leiche ein Fahrrad zwischen Elefantenfußabdrücken und mehreren zerbrochenen Bananenstauden. Offenbar hat ein Dickhäuter mit einem einzigen Stoßzahn den Tod verursacht. Das Tier lebt in der Nähe des Naturschutzgebiets Dong Yai und hatte bereits mehrere Dorfbewohner angegriffen. Die Polizei vermutet, dass der Elefant, der durch Dürre und Nahrungsmittelknappheit aufgrund der wachsenden Elefantenpopulation im Naturschutzgebiet aus dem Wald vertrieben wurde, mit dem 37-Jährigen auf der Plantage zusammentraf und ihn angriff.