Von: Björn Jahner | 03.07.23

CHIANG MAI: Sak Surin, einer der drei Elefanten, die Thailand an Sri Lanka verschenkt hat, kehrte am Sonntag (2. Juli 2023) nach 22 Jahren wohlbehalten nach Chiang Mai zurück.

Der Elefant wurde in einem Käfig transportiert, der in den Frachtraum des Flugzeugs vom Typ Iljuschin IL-76 passte, das ihn zurückflog. Die Flugzeugbesatzung wurde von vier Tierärzten und zwei Mahouts begleitet, die zuvor nach Sri Lanka geschickt worden waren.

Die Maschine startete am Sonntag um 07.30 Uhr vom Bandaranaike International Airport in der Hauptstadt Colombo, wobei Sak Surin Berichten zufolge während der gesamten Reise ruhig war. Nach einem fünfstündigen Flug landete die Maschine um 14.03 Uhr auf dem Flughafen von Chiang Mai.

Die Tierärzte untersuchten bei der Ankunft den Gesundheitszustand des Elefanten und stellten fest, dass er sich in einem normalen Zustand befindet.

Nach der Landung teilte Thailands Minister für Umwelt und natürliche Ressourcen, Varawut Silpa-archa, der Presse mit, dass Sak Surin mit einem Anhänger zum Thai Elephant Conservation Centre (TECC) in Lampang transportiert werde, das anderthalb Autostunden südlich von Chiang Mai liegt.

Der Elefant wird mindestens einen Monat lang intensiv gepflegt werden, bevor er wieder mit anderen Elefanten zusammenleben darf.

Der Plan sieht vor, dass Sak Surin 30 Tage lang in einem speziellen Bereich unter Quarantäne gestellt wird, wo er auch zusätzliche medizinische Versorgung erhält, bevor die nächste Phase seiner Wiederansiedlung in Thailand beginnt.

Das Ministerium für nationale Ressourcen und Umwelt überträgt die Ereignisse live auf seiner Facebook-Seite, um die Öffentlichkeit über die Fortschritte des Elefanten auf dem Laufenden zu halten, kündigte Khun Varawut an.

Seit Sak Surin 2001 als Botschafter des guten Willens an Sri Lanka verschenkt wurde, hat der Elefant mehrfach den Besitzer gewechselt, bevor er in Aluthgama Kande Viharaya im Süden des Landes landete, wo er bei den jährlichen buddhistischen Paraden als Träger heiliger Reliquien diente.

Doch als sich herausstellte, dass die Gliedmaßen des Tieres mit Ketten gefesselt waren, was zu Verletzungen am ganzen Körper führte, wurde die Aufmerksamkeit auf das Tier gelenkt, berichtet „Rally for Animal Rights and Environment“ (Rare), eine Tierschutzorganisation mit Sitz in Sri Lanka. Sie forderte die thailändische Regierung auf, den Elefanten zurückzubringen, damit er behandelt und in Sicherheit gebracht werden kann.

Die Regierung hat die Rückführung für sechs Monate geplant, in Zusammenarbeit mit beiden Regierungen und der Königlich Thailändischen Botschaft in Colombo. Mindestens 19,5 Millionen Baht des für Notfälle reservierten Budgets wurden für die Rückführung des Elefanten ausgegeben.