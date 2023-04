Von: Björn Jahner | 27.04.23

PHRAE: Ein Elefant hat am Montag (24. April 2023) während eines Sturms einen umgestürzten Baum, der die Straße zwischen Lampang und Phrae in Nordthailand beiseitegeräumt, so dass der Verkehr wieder normal fließen konnte. Der Vorfall wurde auf Facebook Live festgehalten.

Der Besitzer des Elefanten, Weerawat Triyot, erzählte der Presse, dass er auf dem Rückweg in die Provinz Chaiyaphum gewesen sei, nachdem er seinen 16 Jahre alten Elefanten Dan Siam zu einem Festival in der Provinz Phrae, seiner Heimatstadt, gebracht hatte.

Kurz nachdem er das Festival verlassen hatte, geriet Weerawat in einen Verkehrsstau. Der Verkehr kam völlig zum Erliegen, so dass Khun Weerawat beschloss, bei starkem Regen und Gewitter aus dem Auto auszusteigen und nachzusehen, was los war.

Vier Autos weiter entdeckte er einen umgestürzten Baum, der die Straße blockierte. Er beschloss, Dan Siam aus seinem Fahrzeug aussteigen zu lassen und die Straße zu räumen.

Auf Facebook Live hebt Dan Siam den Baum an und wirft ihn über den Straßenrand, um den Weg für den Verkehr freizumachen. Dann wedelt der Elefant mit seinem Rüssel herum und macht ein lautes Geräusch, als wolle er sagen: „Ihr könnt jetzt gehen!“

Das Video wurde mehrfach in sozialen Netzwerken geteilt sowie Mahout (Elefantenführer) und Elefant für ihr vorbildliches Handeln gelobt.