CHACHOENGSAO: Der 54 Jahre alte Van-Fahrer und ein 47-jähriger Fahrgast wurden getötet und neun weitere Menschen verletzt, als ihr Minibus am Samstag auf einer Straße im Bezirk Sanam Chaikhet mit einem wilden Elefanten zusammenstieß.

Der verletzte Dickhäuter flüchtete nach dem Unfall um 5 Uhr morgens in den Wald. Er hinterließ eine Blutspur. Der 52 Jahre alte Fahrer eines weiteren Vans berichtete der Polizei, drei Minibusse hätten 30 Fahrgäste von Chachoengsao nach Roi Et bringen sollen. Er sei an der Unfallstelle vorbeigekommen und habe einen jungen Elefanten am Straßenrand stehen sehen. Weil der zweite Van ihm nicht folgte, sei er zurückgefahren und habe den Unfall entdeckt. Nach Angaben von Anwohnern leben in dem Schutzgebiet Ang Rua etwa 20 wilde Elefanten.