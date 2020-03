El Salvadors Präsident will Häftlinge von Außenwelt abschneiden

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.20

SAN SALVADOR: Im Kampf gegen die Bandengewalt hat El Salvadors Präsident Nayib Bukele eine Isolierung aller Häftlinge des Landes auf unbestimmte Zeit angeordnet.



«Nicht ein Sonnenstrahl für niemanden, 0 Besuch, 0 Aktivitäten, 0 Hofgang», schrieb Bukele in einer Twitter-Nachricht. Darin forderte er den Chef des staatlichen Strafvollzugssystems, Osiris Luna, dazu auf, einen Notstand in den Gefängnissen auszurufen. Hintergrund waren mutmaßliche Morde an zwei Soldaten seit Samstag. Die Leiche des zweiten wurde am Dienstag entdeckt, nachdem er am Vortag entführt worden war.

Bukele (38), der seit vergangenem Juni regiert, hat bereits kurz nach seinem Amtsantritt erwirkt, dass Internetzugang und Telefonempfang in den Gefängnissen des mittelamerikanischen Landes gekappt werden. Seiner Regierung zufolge wird ein Großteil der Gewaltverbrechen in El Salvador von Haftanstalten aus angeordnet.

Das Sechs-Millionen-Einwohner-Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt - zuletzt sank diese allerdings deutlich. Der abgelaufene Februar war laut Bukele der Monat mit den wenigsten Morden seit Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1992. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte der junge Konservative eine Sicherheitsoffensive gestartet.

Mittelamerika gilt generell als eine der gewalttätigsten Regionen der Welt. Hunderttausende Menschen fliehen jedes Jahr vor Gewalt und Armut und versuchen, über Mexiko in die USA zu gelangen.

Nach Berichten etwa der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (CIDH) sind viele Gefängnisse in El Salvador total überfüllt. Mit rund 600 Strafgefangenen pro 100.000 Einwohnern ist es das Land mit dem zweithöchsten Anteil an Häftlingen an der Bevölkerung weltweit.