Eistauchen endet für einen Mann in der Schweiz tödlich

SITTEN: Beim Eistauchen ist ein Mann in der Schweiz verunglückt und anschließend gestorben. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 48-Jährige am Samstag mit einem Eistauchclub auf dem zugefrorenen Lac de Taney im Kanton Wallis unterwegs.

Nachdem der Italiener in einem Loch im Eis in den See eingetaucht war, verlor er unter Wasser plötzlich das Bewusstsein, so die Behörde. Andere Mitglieder hätten den Mann zwar schnell herausziehen und reanimieren können. Er sei aber am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben. Warum der Mann bewusstlos wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Italiener hatte sich an alle Empfehlungen gehalten, die die Schweizer Polizei noch einmal betonte: immer in der Gruppe zum Eistauchen zu gehen und sich an Ortskundige zu halten.