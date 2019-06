Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

BANGKOK: Mittelfristig will es die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) auf einer Reihe von Strecke mit den Billigairlines aufnehmen.

Derzeit hinkt die total veraltete SRT meilenweit hinter den Fluggesellschaften her. Diese bewältigen die Routen schneller und sind kaum teurer als eine Fahrt mit der Bahn. Mit neuen klimatisierten und elektrifizierten Zügen will die SRT mit den Billigairlines konkurrieren. Im Radius von 300 Kilometern um Bangkok sollen künftig nur noch elektrifizierte Lokomotiven eingesetzt werden, die Dieselloks ausschließlich auf weiten Strecken. Die ersten drei Routen hat die Bahn bereits festgelegt: nach Nakhon Sawan (nördliche Linie), Nakhon Ratchasima (nordöstliche Linie) und Hua Hin (südliche Linie). Später soll der Radius über 300 Kilometer ausgedehnt werden mit folgenden Routen: Nakhon Sawan-Phitsanulok, Nakhon Ratchasima-Khon Kaen und Hua Hin-Surat Thani. SRT-Gouverneur Worawut Mala hat allerdings nicht das Jahr mitgeteilt, in dem sein Unternehmen die Billigairlines angreifen will.