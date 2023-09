Von: Björn Jahner | 20.09.23

Foto: The Nation

PHETCHABUN: Der Geschichtspark Si Thep in Phetchabun hat nicht nur antike Ruinen zu bieten, sondern jetzt auch eine süße Überraschung – Eiskrem, die eine Hommage an das Erbe und die Kultur der antiken Stadt ist.

Pünktlich zur Aufnahme von Si Thep in die prestigeträchtige UNESCO-Liste des Weltkulturerbes am Dienstag (19. September 2023) werden diese köstlichen Schätze serviert.

Foto: The Nation

Die gefrorenen Leckereien in Form von Zwergen und alten Türsturzmustern gibt es in traditionellen Geschmacksrichtungen wie Tamarinde, junge Kokosnuss, Honig-Zitrone, rosa Milch, Thai-Tee und Süßkartoffel sowie in den üblichen Geschmacksrichtungen Schokolade und Erdbeere.

Foto: The Nation

Sie können bis Sonntag (24. September 2023) in der archäologischen Stätte Khao Klang Nok für 50 Baht pro Stück gekauft werden.

Die antike Stadt Si Thep ist die vierte Stätte in Thailand, die den Status eines Welterbes in der Kategorie Kultur erhalten hat. Die letzte Stätte, die in die berühmte Liste aufgenommen wurde, war die archäologische Stätte Ban Chiang im Jahr 1992.