Einzigartiges Muay Thai Ritual in Ayutthaya

Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

AYUTTHAYA: Thailand Tourismus, in Zusammenarbeit mit der Provinz, dem Fine Arts Department, der Thai Martial Arts Institute Association und der World Muay Thai Federation, hat die 16. World Muay Thai Lehrerehrung organisiert. Diese Veranstaltung zeichnete sich durch die größte Teilnehmerzahl weltweit aus. Der historische Park von Ayutthaya, diente als beeindruckende Kulisse. Die Veranstaltung bot ein spektakuläres Erlebnis mit Kriegstrommelvorführungen und einem prächtigen Prozessionszug.

Die Tourismusbehörde von Thailand (TAT) hat gemeinsam mit lokalen Behörden und Organisationen eine bedeutende Zeremonie ausgerichtet, die zahlreiche Besucher sowohl aus Thailand als auch aus dem Ausland anzog. Apichai Chatrachalermkit, stellvertretender Direktor für Tourismusprodukte und Geschäftsreisen, betonte die Bedeutung des Muay Thai und dessen Anziehungskraft auf ausländische Besucher.

Eine Zeremonie der Superlative

Im Herzen von Ayutthayas historischem Park versammelten sich Kampfkünstler und Enthusiasten. Die Zeremonie begann mit beeindruckenden Kriegstrommelvorführungen, gefolgt von einem Prozessionszug, der den Geist und die Stärke des Muay Thai demonstrierte. Die Teilnahme von hochrangigen Vertretern, wie dem Gouverneur von Ayutthaya, Niwatt Rungsakorn, unterstrich die Bedeutung des Ereignisses.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Lehrerehrung, bei der Meister und Schüler die tiefe Verbundenheit und den Respekt in der Muay Thai Gemeinschaft zelebrierten. Besucher hatten zudem die Möglichkeit, verschiedene kulturelle Darbietungen zu genießen und an Workshops teilzunehmen. Diese boten einen tiefen Einblick in die Traditionen des Muay Thai und dessen Stellenwert in der thailändischen Kultur.

Muay Thai - Mehr als nur Kampfsport

Muay Thai ist nicht nur ein bedeutender Teil der thailändischen Kultur, sondern auch ein Magnet für Touristen weltweit. Die Disziplin und der Respekt, der in dieser Kampfkunst gelehrt wird, sind beispiellos. Das Ritual der Lehrerehrung, das tief in der Geschichte verwurzelt ist, vermittelt Werte, die weit über den sportlichen Aspekt hinausgehen. Durch Veranstaltungen wie diese wird Muay Thai als kulturelles Erbe gefördert und bewahrt.