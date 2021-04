BANGKOK: Der Thailändische Einzelhandelsverband hat am Samstag neue Öffnungszeiten für Shopping Malls, Supermärkte und Food-Courts in Roten Zonen bekanntgegeben, die am Sonntag (25. April 2021) in Kraft treten:

Shopping Malls: 11.00 bis 20.00 Uhr

Supermärkte und Food-Courts: Schließen um 21.00 Uhr

Minimärkte (7-Eleven, FamilyMart etc.): 05.00 bis 22.00 Uhr

Die neuen Öffnungszeiten gelten bis voraussichtlich bis 2. Mai 2021 in allen Roten Zonen, darunter die Provinzen:

Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi, Pathum Thani, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Rayong, Sa Kaew, Samut Prakan, Samut Sakhon, Songkhla, Suphanburi, Tak und Udon Thani.