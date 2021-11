Von: Björn Jahner | 18.11.21

BANGKOK: In Chanthaburi an der Ostküste des Golfs von Thailand wird die Bevölkerung vor zwei Herden wilder Elefanten gewarnt, nachdem einer der Dickhäuter mitten in der Paarungszeit drei Menschen getötet hat. Die beiden Herden sollen sich nach Aussage von Elefantenbeobachtern in Richtung der Kautschukplantagen in den Bezirken Khao Khitchakut und Kaeng Hang Maew bewegen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich den Tieren nicht zu nähern.

Chutima Lueang-on, eine 31-jährige Elefantenschutzaktivistin sagte gegenüber der Presse, dass sich die Tiere in zwei Herden aufgeteilt hätten: 15 im Bezirk Khao Khitchakut und sieben in Kaeng Hang Maew.

Sie erklärte, dass die 15-köpfige Herde drei Babyelefanten umfasse, während der gefürchtete „Phlai Nok“, ein Elefantenbulle, der zuvor zwei Dorfbewohner und einen Reporter getötet hatte, zur zweiten Herde gehöre. Die Tierschützer vermuten, dass sich die Gruppen zur Paarung in das Gebiet nahe des San-Sai-Staudamms bewegen.

„Wenn zwei Herden zusammenkommen, wird daraus eine große Gruppe von 22 Elefanten, von denen zehn ausgewachsen sind“, warnte sie. „Wir raten den Menschen, die durch diese Gebiete fahren müssen, ein Auto statt ein Motorrad zu nutzen, da sie von den Tieren angegriffen werden könnten“, fügte sie hinzu.

Die Elefantenschützer und Tierschutzbeamte würden das Verhalten der Elefanten genau beobachten, um einen Plan auszuarbeiten, wie die in der Paarungszeit hoch aggressiven Tiere aus den menschlichen Siedlungen vertrieben werden könnten, so Khun Chutima.