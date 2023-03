Foto: The Nation

ANG THONG: Aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen in den letzten Tagen sind die Einwohner von Ang Thong in der Zentralebene des Landes in Scharen zum Bewässerungskanal im Bezirk Wiset Chai Chan geströmt und kühlten sich ab.

Der 2,5 Kilometer lange Abschnitt des Kanals gegenüber dem Wat Khu Manao Wan im Unterbezirk San Chao Rong Thong ist bei Familien sehr beliebt geworden. Da der Kanal nicht sehr tief ist, lassen Eltern ihre Kinder gerne im Wasser spielen.

Foto: The Nation

Das steigende Quecksilber ist auch ein Segen für die fliegenden Händler: Eine Verkäuferin berichtet, dass die Besucher ihr gesamtes Angebot an Lebensmitteln aufgekauft haben. Der Kanal ist in den heißen Monaten ein beliebter Ort und ein bekannter Treffpunkt für Songkran-Feiern.