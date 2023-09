Von: Björn Jahner | 16.09.23

BANGKOK: In Bangkok, wo das Moderne oft auf das Traditionelle trifft, findet ein spektakuläres Schauspiel statt, das die jahrhundertealte thailändische Kultur auf beeindruckende Weise zum Leben erweckt: der Khon-Maskentanz. Dieser Tanz, der eine wichtige Rolle in der thailändischen Kultur und Geschichte spielt, hat sich über die Jahre hinweg zu einem kulturellen Erbe entwickelt, das in der heutigen Zeit immer noch stark lebendig ist. Im November wird die Support Foundation Ihrer Majestät, Königin Sirikit, die Zuschauer mit einer beeindruckenden Khon-Aufführung namens „Kumbhakarna Thod Nam“ begeistern.

Die Aufführungen des Khon-Maskentanzes sind ein fester Bestandteil der thailändischen Kulturszene, insbesondere in der Hauptstadt Bangkok. Dieser beeindruckende Tanz erzählt Geschichten aus der hinduistischen Mythologie, hauptsächlich aus dem epischen Ramayana.

Aura von Majestät und Mystik

Die Darsteller, gekleidet in aufwendigen Kostümen und Masken, verleihen den Charakteren des Ramayana Leben und Gestalt. Die detailgetreuen Masken, oft handgefertigt und kunstvoll verziert, sind ein Markenzeichen dieses Tanzes und verleihen den Darstellern eine Aura von Majestät und Mystik.

Die Vorstellung beginnt mit einer zeremoniellen Musik, die die Atmosphäre mit Geheimnis und Spannung erfüllt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die von Khon-Fans mit großer Vorfreude erwarteten Aufführungen von „Kumbhakarna Thod Nam“ finden vom 5. November bis zum 5. Dezember 2023 im Thailand Cultural Centre im Bezirk Huai Khwang statt. Das Stück wird eine Episode aus dem hinduistischen Epos Ramayana zum Leben erwe­cken und soll das reiche kulturelle Erbe Thailands in seiner ganzen Pracht präsentieren. „Kumbhakarna Thod Nam“ verspricht eine fesselnde Verschmelzung aus traditionellem Khon-Tanz, Musik und Geschichtenerzählung.

In diesem Jahr gewinnt die Aufführung noch größere Bedeutung, da sie mit dem Geburtstag Seiner Majestät des Königs sowie dem 91. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, zusammenfällt.

Legendäre Schlacht von Mokhasak

„Kumbhakarna Thod Nam“ bringt auf faszinierende Weise die legendäre Schlacht von Mokhasak zum Ausdruck, eine monumentale Konfrontation zwischen Kumbhakarna und Lakshmana, wie sie im angesehenen Epos „Ramakien“ von Seiner Majestät König Rama I. beschrieben wird.

Die Tänzer betreten dann die Bühne, und von diesem Moment an sind die Zuschauer in eine andere Welt versetzt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die Produktion glänzt mit einem bemerkenswerten Ensemble junger Darsteller, die sorgfältig ausgewählt und von erfahrenen Tanzlehrern intensiv geschult wurden. Ihre akkurate Ausführung der traditionellen Tanzformen versetzt das Publikum in vergangene Zeiten und lässt sie die Authentizität sowie den Zauber der thailändischen darstellenden Kunst erleben.

Ein Zauber von Musik und Tanz

Um die Vorstellung noch eindrucksvoller zu gestalten, wird die Produktion von bezaubernder thailändischer Musik und Gesang begleitet. Schlüsselmomente wie Kumbhakarnas eindrucksvolle Ableitung des Wassers aus dem Tabernakel und Hanumans atemberaubende Verwandlung in einen majestätischen Falken werden lebendig auf der Bühne zum Leben erweckt.

Eintrittskarten sind bei Thai Ticket Major für 600, 800, 1.000, 1.800 und 2.000 Baht pro Person erhältlich. Tel.: 02-262-3456.