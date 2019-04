Written by: Redaktion DER FARANG | 24/04/2019

Foto: The Nation

KHON KAEN: Ein vier Jahre altes Mädchen wurde getötet, als am Montag die Mauer eines Schulgebäudes in der Provinz Khon Kaen bei heftigen Regenfällen und starkem Wind einstürzte.

Während des Sturms am Montag gegen 16 Uhr warteten drei Kinder in Begleitung einiger Lehrer in einem offenen Atrium im dreigeschossigen Gebäude auf ihre Eltern. Ein Abschnitt einer Betonmauer fiel plötzlich aus einer Höhe von acht Metern auf die Gruppe. Die Trümmer töteten das vierjährige Mädchen und verletzten zwei weitere Schüler und zwei Erwachsene, darunter war der Vater des verstorbenen Kindes.

Nach einer ersten Untersuchung könnte der Zusammenbruch mit einer Änderung des Bauplans für das Gebäude zusammenhängen. Der Bau des Gebäudes begann im Jahr 2013 und wurde im folgenden Jahr abgeschlossen. In der Schule unterrichten 40 Lehrer und Mitarbeiter fast 400 Schüler von der Vorschule bis Prathom 4.