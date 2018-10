Von: Michael Lenz | 26.10.18

KUALA LUMPUR: Nach dem Einsturz der Gipsverkleidung der Decke des Hilton-Hotels am Hauptbahnhof von Kuala Lumpur sind die Lobby und das Café bis auf weiteres geschlossen.

Ein 140 Quadratmeter großes Deckenstück war eingebrochen und hatte einen Arbeiter aus Bangladesch zwölf Meter in die Tiefe gerissen. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Unglück ereignete sich Mitte Oktober während routinemäßiger nächtlicher Wartungsarbeiten an Stromkabeln. Der Deckeneinsturz im Hilton KL Sentral war nicht der erste seiner Art. Im Dezember 2015 krachte die Überdachung der Zufahrt zum Hilton Singapur ein. Vier Menschen wurden verletzt und zwei Autos beschädigt.