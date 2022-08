Von: Björn Jahner | 13.08.22

Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: Gegen den Gouverneur von Prachuap Khiri Khan und fünf hochrangige Beamte wurde am Samstag Anzeige erstattet, weil sie angeblich die Einleitung von Abwässern in den Strand ignoriert haben sollen.

Vertreter der lokalen Sektion des Anti-Korruptions-Netzwerks reichten bei der Polizeistation von Muang Prachuap Khiri Khan eine Beschwerde ein, in der sie die sechs Beamten der Pflichtverletzung gemäß Artikel 157 des Strafgesetzbuches beschuldigten.

Neben dem Provinzgouverneur werden auch der Bürgermeister von Prachuap Khiri Khan, der Leiter des Provinzbüros für natürliche Ressourcen und Umwelt, der Leiter des Marine Transport Office 3, der Direktor des lokalen Büros der Abwasserbehörde und der Direktor des Marine and Coastal Resources Administration Office 3 der Nachbarprovinz Phetchaburi beschuldigt.

Chaisit Plangsrisakul, Mitglied der Arbeitsgruppe des Anti-Korruptions-Netzwerks, sagte, dass ungeklärte Abwässer in der Nähe des Rathauses an den Strand geleitet würden.

Foto: The Nation

Er führte fort, die Gruppe habe im Juni einige hochrangige Beamte in das Gebiet geführt, wo sie erfuhren, dass die Abwässer aus einem nahegelegenen Hotel stammten. Seitdem, so Khun Chaisit, sei jedoch nichts unternommen worden.

„Die ständigen Abwässer haben das Ökosystem des Küstengebiets, das eine wichtige touristische Sehenswürdigkeit ist, stark beeinträchtigt. Aber die zuständigen staatlichen Behörden haben dem keine Beachtung geschenkt“, verdeutlichte er.

Verkäufer in der Nähe des Strandes hatten sich im Mai in ähnlicher Weise beschwert und behauptet, dass das stinkende dunkle Wasser aus einem Abwasserrohr in der Nähe des Wellenbrechers austrete. Sie sagten, der üble Geruch vertreibe die Touristen und beeinträchtige ihr Geschäft.

Ein kürzlich vom Regionalen Umweltbüro 8 durchgeführter Test ergab, dass das Abwasser nicht behandelt worden war und gegen die Sicherheitsstandards verstieß.

Hua Hin, ein bei einheimischen und ausländischen Reisenden beliebtes Reiseziel, liegt etwa 90 Kilometer vom Bezirk Mueang entfernt, und beide Orte liegen am Golf von Thailand.