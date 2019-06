Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

Archivbild: The Nation

CHIANG MAI: Grenzpolizei und Soldaten haben am Mittwochnachmittag in einer Höhle im Bezirk Chiang Dao 5,4 Millionen Methamphetaminpillen und 185 Kilogramm Crystal Meth gefunden.

Die Yaba-Pillen waren in 50 Beuteln, das „Ice“ in zehn Beuteln verpackt. Laut Oberstleutnant Dilok Arinpeng, Kommandant der 335th Border Patrol Police Unit, befand sich die Höhle an einem steilen Berg nahe der Grenze zu Myanmar und konnte nur schwerlich erreicht werden. Die Einsatzkräfte hätten sich beeilen müssen, um die Drogen vor Einbruch der Dunkelheit aus der Höhle zu schaffen. Später hatten sie mit Angriffen der Drogenbande rechnen müssen. Das Rauschgift sei sicherlich zwischengelagert worden, um es später nach Chiang Mai zu schmuggeln.