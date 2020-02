Einsatz an Flughafen in Deutschland gegen rechte Szene

Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.20

DORTMUND (dpa) - Bei einem Einsatz am Flughafen der westdeutschen Stadt Dortmund hat die Polizei die Ausreise von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Szene nach Sofia zu verhindern versucht.

22 Menschen seien kontrolliert worden. Sie stünden im Verdacht, an einer auch von Rechtsextremisten besuchten Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. «Wie viele geflogen sind und wie viele wir stoppen konnten, ist noch unklar, der Einsatz läuft noch», fügte er hinzu. Auf Twitter schrieb die Bundespolizei, es handele sich bei den gezielt kontrollierten Personen um Deutsche.

Ziel der Personen aus dem rechten Spektrum sei wahrscheinlich der sogenannte Lukowmarsch, der am Samstagabend in Sofia stattfindet. Er gelte seit Jahren als Treffen Rechtsextremer aus dem In- und Ausland, sagte der Sprecher.

Bulgarische Nationalisten ehren jedes Jahr den Kriegsminister Hristo Lukow des früheren Königreiches Bulgarien, das im Zweiten Weltkrieg mit dem Deutschen Reich verbündet war. Lukow wurde von kommunistischen Partisanen am 13. Februar 1943 am Eingang seines Wohnhauses in Sofia erschossen. Der antisemitisch gesinnte General war auch Führer des extrem nationalistischen Bundes der Bulgarischen Nationalen Legionen gewesen.

Der diesjährige sogenannte Lukowmarsch soll am Samstagabend in Sofia stattfinden. Bürgermeisterin Jordanka Fandakowa hat - ebenso wie in vergangenen Jahren - auch diese Veranstaltung verboten. Das Verwaltungsgericht hatte 2019 ein ähnliches Verbot allerdings gekippt.

In Bulgarien stößt der geplante Straßenumzug mit Fackeln zum Haus Lukows in Sofia erneut auf Kritik: «Der schandvolle «Lukowmarsch» muss gestoppt werden», titelte die einflussreiche bulgarische Zeitung «24 Tschassa» am Freitag.