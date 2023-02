Von: Björn Jahner | 18.02.23

BANGKOK: Die Tourismusbranche ist besorgt über die Transparenz des Tourismusförderungsfonds, dessen Budget auf mehr als 13 Milliarden Baht geschätzt wird, die aus der von internationalen Besuchern erhobenen 300-Baht-Tourismusgebühr stammen.

Das Kabinett genehmigte diese Woche die Erhebung der Gebühr, die voraussichtlich ab Juni erhoben wird. Das Ministerium für Tourismus und Sport rechnet in diesem Jahr mit Einnahmen von 3,9 Milliarden Baht und im nächsten Jahr mit mehr als 10 Milliarden Baht durch 40 Millionen Besucher.

Sisdivachr Cheewarattanaporn, Präsident des Verbandes der thailändischen Reisebüros, sagte, dass die Verwaltung der Mittel transparent sein und dem Prinzip der gegenseitigen Kontrolle folgen müsse, damit Korruptionsvorwürfe oder ineffiziente Ausgaben vermieden werden können.

Er führte fort, dass die Struktur des Unterausschusses des Tourismusförderungsfonds, der für die Genehmigung von Vorschlägen für Tourismusprojekte zuständig ist, zwischen der Regierung und dem privaten Sektor ausgewogen sein sollte, damit sichergestellt wird, dass die Mittelzuweisung keine Interessengruppen begünstigt oder für unangemessene Zwecke verwendet wird.

Nach Aussage von Khun Sisdivachr ist die Erhebung von Gebühren von ausländischen Gästen an den Grenzen ein weiteres Problem, da diese Kanäle am anfälligsten für Korruption sind.

Das Ministerium müsse ein umsichtiges System einrichten, mit dem die genaue Zahl der Besucher und die Höhe der Gebühren an den einzelnen Grenzübergangsstellen nachgewiesen werden könne, forderte er.

„Wir müssen die Struktur des Unterausschusses des Fonds, der alle Projektvorschläge prüft und die Vorschriften genehmigt, genau überwachen“, so Khun Sisdivachr.

„Angesichts der enormen Summen, um die es geht, sollte die Regierung in der Lage sein, der Öffentlichkeit die Transparenz des Fonds zu versichern.“

Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Sport könnten die Gebühren für die Einreise auf dem Landweg in Form von Kiosken an den Kontrollpunkten erhoben werden, an denen die Besucher zahlen, bevor sie zur Einwanderungsbehörde gehen.

Diese Dienste könnten für Angebote des Privatsektors geöffnet werden, sagte das Ministerium.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association (THA), wies darauf hin, dass die Gesamteinnahmen aus der Gebührenerhebung nach Abzug der Kosten von etwa 50 Baht pro Kopf für die Versicherung sehr hoch sein würden und dass eine sorgfältige Politik zur Regulierung des Fonds erforderlich sei.

„Ein kritisches Hindernis, auf das die THA oft stößt, wenn sie mit staatlichen Behörden zu tun hat, ist, dass diese die Wichtigkeit oder Dringlichkeit von Projekten nicht verstehen, insbesondere was die Entwicklung der Humanressourcen betrifft“, sagte sie.

Khun Marisa wies darauf hin, dass solche Behörden oft nicht direkt mit der Tourismusindustrie zu tun haben und sich meist weigern, dem privaten Sektor Budgets zur Verfügung zu stellen.

„Es wäre effektiver, wenn die Mitglieder des Tourismusförderungsfonds ein Verständnis für die Branche hätten und dem Privatsektor die Möglichkeit gäben, seine Meinungen einzubringen, da sie über Fachwissen verfügen und mit den Problemen vertraut sind“, sagte sie.

„Die Tourismusindustrie steht vor der Herausforderung einer ungleichen Entwicklung, da einige große Akteure über qualifiziertes Personal verfügen, während die meisten kleinen Betreiber nicht über solche Arbeitskräfte verfügen.“

„Projekte, die vom Fonds unterstützt werden, könnten kleineren Betreibern die gleichen Chancen bei der Entwicklung von Fähigkeiten bieten, was eine Priorität für diesen Fonds sein sollte“, argumentierte Khun Marisa.