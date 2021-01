Einreise nach Bulgarien nur mit PCR-Test - Lokalbesitzer gegen Lockdown

SOFIA: Bulgarien führt am Freitag einen negativen PCR-Coronatest als Voraussetzung für die Einreise ein, um das Einschleppen des Virus zu bremsen. Der Test muss bis zu 72 Stunden vor der Einreise gemacht werden. Ausgenommen sind Fernfahrer, Flugzeug- und Schiffsbesatzungen sowie Transitreisende. Die Maßnahme gilt bis Ende April. Die Corona-Fallzahlen in dem südöstlichen EU-Land sind binnen 24 Stunden am Dienstag auf 827 (Montag: 772) leicht gestiegen, wie aus dem amtlichen Corona-Portal am Mittwoch weiter hervorgeht.

Bulgariens Gastronomie bleibt trotz Forderungen der Branche nach einer baldigen Öffnung bis Ende Februar zu. Dagegen protestierten am Mittwoch vor dem Regierungssitz in Sofia Restaurantbesitzer und Betreiber aus dem ganzen Land. Sie verlangten, schon am 1. Februar wieder öffnen zu dürfen. «Wir wollen, dass die Regeln für alle gelten», forderten sie in Anspielung auf Restaurants in Hotels. Diese dürfen seit Ende Dezember 2020 für Hausgäste betrieben werden.

Die Branche erhält auch bei dem aktuellen, zweiten Corona-Lockdown Hilfen vom Staat. Aufgebrachte Demonstranten drohten trotzdem, ihre Lokale schon Anfang Februar wieder zu öffnen. Von dem Teil-Lockdown sind Apotheken, Supermärkte, Drogerien, Bank- und Versicherungsfilialen sowie Tankstellen ausgenommen.

In einer vorsichtigen Lockerung der seit Ende November 2020 geltenden Corona-Einschränkungen werden ab 1. Februar Geschäfte in Einkaufszentren wieder öffnen dürfen, die nicht lebensnotwendige Waren verkaufen. Minderjährige sollen dann die recht beliebten Einkaufsmalls nur in Begleitung einer volljährigen Person betreten dürfen. Ab 4. Februar ist auch die stufenweise Öffnung von Mittelschulen und Gymnasien für den Präsenzunterricht geplant. Am 4. Januar waren Kindergärten und Grundschulen wieder geöffnet worden.

In Altersheimen in Sofia begann unterdessen die zweite von fünf Phasen der Corona-Impfaktion. Die gleichzeitig weiter gehende erste Phase umfasst Ärzte und Krankenschwestern. Insgesamt 29.122 Menschen wurden soweit in dem Balkanland gegen das Coronavirus geimpft.

Die Dynamik der Corona-Neuinfektionen ist amtlichen Angaben zufolge abgeschwächt. Die Zahl der als infiziert geltenden Menschen ist bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen aktuell auf 26.505 zurückgegangen. Vor einer Woche hatte es noch 33.815 aktive Corona-Fälle gegeben. Seit Beginn der Pandemie starben in dem Land 8.916 mit dem Coronavirus infizierte Menschen.