Von: Björn Jahner | 30.07.22

BANGKOK: Die Regierung hat in den ersten neun Monaten des Steuerjahres 2022 (Oktober 2021 bis Juni 2022) Einnahmen in Höhe von 1,87 Billionen Baht erzielt, was einem Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Auszahlung von Geldern in diesem Zeitraum stieg ebenfalls um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,43 Billionen Baht, informierte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Samstag die Presse.

Da die Regierung auch 621,07 Milliarden Baht geliehen hat, um das Defizit auszugleichen, führte dies dazu, dass die Finanzen des Landes im Juni 2022 einen Überschuss von 587,91 Milliarden Baht aufwiesen.

Die von der Steuer-, Verbrauchssteuer- und Zollbehörde eingenommenen Steuern beliefen sich auf 2 Billionen Baht, 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die von den staatlichen Unternehmen für die neun Monate vorgelegten Einnahmen beliefen sich auf 116,13 Mrd. Baht und lagen damit um 10 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Einnahmen der anderen Behörden beliefen sich jedoch auf 109,71 Milliarden Baht, was einem Rückgang von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

„Der Premierminister hat diesen Bericht des Finanzministeriums zur Kenntnis genommen und allen Behörden für ihre Bemühungen gedankt, der Wirtschaft des Landes zu helfen, sich von den Folgen der Pandemie und der globalen Energiepreiskrise zu erholen“, sagte Khun Thanakorn.

„Premierminister Prayut Chan-o-cha hat auch gesagt, dass der Anstieg der Einnahmen beweist, dass die Regierung auf dem richtigen Weg ist, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Er glaubt auch, dass Thailand durch die gemeinsame Arbeit an der Maximierung des Potenzials des Landes bald wirtschaftliche Erfolge erzielen wird.“