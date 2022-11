Von: Björn Jahner | 05.11.22

BANGKOK: Ab Juni nächsten Jahres werden Einzahler an Geldeinzahlungsautomaten (CDM) in der Lage sein, ihre Identität über Mobiltelefone mit Hilfe eines Einmalpassworts zu überprüfen, teilte die Bank of Thailand (BOT) am Freitag mit.

Gegenwärtig müssen sich die Einzahler im Einklang mit den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Debit- oder Kreditkarte ausweisen.

Die OTP-Methode wird aus Gründen der Bequemlichkeit der Nutzer eingeführt, betonte die BOT.

Der OTP-Dienst wird von den Mobilfunkbetreibern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für die Nutzung der OTP-Verifizierung müssen die Nutzer ihre ID-Card- und Handynummer sowie dann das Einmalpasswort eingeben, das sie kurz darauf erhalten, womit der Verifizierungsprozess abgeschlossen ist.

Die BOT sagte, dass es sich mit dem Amt für Geldwäschebekämpfung und dem thailändischen Bankenverband für die Entwicklung weiterer Verifizierungsmethoden abstimmen wird. Sie sollen die Nutzerfreundlichkeit und gleichzeitig die Sicherheit elektronischer Transaktionen erhöhen.