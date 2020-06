Einkaufszentrum schließt Kino für drei Tage

BANGKOK: Die Leitung des Luxus-Einkaufszentrums Siam Paragon hat die Schließung des Paragon Cineplex der Major Group für drei Tage angeordnet, weil bei einem Event des Betreibers der Kinosäle junge Menschen gegen die Abstandsregelung verstoßen haben.

An der Veranstaltung, die live übertragen wurde, nahmen am Freitag im 5. Stock des Einkaufszentrums die beiden beliebten Teenie-Stars Anan Wong und Wanarat Rassamerat teil. Sie wurden umringt von Hunderten Fans.

Das Ereignis löste in den sozialen Medien heftige Kritik aus, da die Anti-Covid-19-Sicherheitsrichtlinien nicht eingehalten wurden. Die Leitung von Siam Paragon teilte in einer Erklärung ihr Bedauern über den Vorfall mit. Der Kinobetreiber Major Group sei angewiesen worden, das Cineplex für drei Tage zu schließen und seine Sicherheitsmaßnahmen anzupassen. Die Polizei von Pathumwan hatte am Sonntag Vertreter des Einkaufszentrums vorgeladen. Alle betroffenen Parteien wurden aufgefordert, sich am Montag im Bezirksbüro von Pathumwan zu treffen.