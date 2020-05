Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.20

Terminal 21 in Bangkok. Archivfoto: DER FARANG/MR

BANGKOK: Die zweite Lockerungsphase der Beschränkungen mit der Wiedereröffnung der Einkaufszentren ist nach Angaben von Dr Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, für Sonntag, 17. Mai, vorgesehen.

Der Nationale Sicherheitsrat hat den Zeitplan für die zweite Phase offengelegt, aber die Regierung wird die Situation und die Einhaltung der Präventivmaßnahmen durch die Bevölkerung vom 8. bis 12. Mai bewerten und ihre Entscheidung am 13. Mai mitteilen. Die Richtlinien für die Lockerung werden am 14. Mai ausgearbeitet und Premierminister Prayut Chan-o-cha zur Prüfung vorgelegt. Taweesin fügte hinzu, in der zweiten Phase der Lockerung könnten große Unternehmen wiedereröffnen, und Versammlungen von Menschen seien wieder denkbar.