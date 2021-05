Von: Björn Jahner | 23.05.21

PATTAYA: In Zeiten sozialer Distanzhaltung, um sich selbst und seine Mitmenschen vor einer Corona-Infektion zu schützen, hat der Internethandel Hochkonjunktur. Auch in Pattaya erledigen immer mehr Menschen ihre Einkäufe in den Online-Shops oder per Shopping-App der großen Einzelhandelsketten. Das Sortiment der virtuellen Supermärkte ist mit dem der regulären Verbrauchermärkte nahezu identisch und umfasst sowohl Lebensmittel als auch ein breites Non-Food-Angebot.

Bereits vor dem Coronavirus-Ausbruch im Januar 2020 lag das Umsatzwachstum im E-Commerce deutlich über dem Durchschnitt des stationären Handels. Das geänderte Einkaufsverhalten der Verbraucher in Pandemiezeiten hat zu einem Onlinehandel-Boom geführt. Eine weitere Nebenwirkung der Pandemie ist die zunehmende Angebots-Vielfalt des Versand- und Internet-Einzelhandels. Vor allem in Nischenbereichen bietet der E-Commerce-Markt Einzelhändlern großes Wachstumspotenzial in der Krise, weshalb die Branche als klarer Gewinner aus der Krise hervorgeht.

Erleichterung im Corona-Alltag

Die online getätigten Einkäufe werden zum gewünschten Zeitpunkt nach Hause geliefert. Foto: ake1150 / Adobe Stock

Da in der Covid-19-Krise jeder Supermarktbesuch das Infektionsrisiko erhöht, schätzen selbst überzeugte Smartphone-Gegner die Vorteile des E-Commerce. Für betagte Ruheständler wiederum, die wegen Alterserscheinungen keine Einkäufe ohne Hilfe erledigen können, sind Online-Shops mit Warenlieferung nach Hause eine willkommene Erleichterung im Alltag.

Nachfolgend eine Auswahl der populärsten Online-Shopping-Portale thailändischer Einzelhandelsketten: *

Big C Shopping Online: Das Warenangebot des virtuellen Supermarktes ist identisch mit dem Sortiment der bekannten SB-Warenhäuser des Einzelhandelsgiganten, enthält jedoch deutlich mehr Rabatte. Die Lieferung der online zusammengestellten Einkäufe erfolgt in Pattaya innerhalb von 24 Stunden. Der Rechnungsbetrag wird unkompliziert von der Kredit- oder Debit-Karte abgebucht, er kann aber auch bar bei der Auslieferung beglichen werden. Alternativ kann der online zusammengestellte Warenkorb auch bei einer nächstgelegenen Big C-Filiale abgeholt werden.

Tesco Lotus Shop Online: Auch bei der Konkurrenz wird das gesamte Sortiment der SB-Warenhäuser online angeboten und es hagelt Rabatte über Rabatte. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls per Abbuchung von der Kredit- oder Debit-Karte. Bei der Auslieferung kann der Rechnungsbetrag auch bar beglichen werden. Im Tesco Lotus Shop Online können Kunden den Lieferzeitpunkt der online gekauften Waren selbst wählen. Zur Auswahl stehen täglich sechs Intervalle mit begrenztem Kontingent.

Tops Online: Das gesamte Sortiment des Tops Supermarket kann per App und Web bestellt werden. Lieferung per „Express Delivery“ und „Same Day Delivery“ (Bestellung muss bis spätestens 13.00 Uhr erfolgen). Wer nicht warten will, kann seinen „Online-Warenkorb“ auch im ausgeschilderten Drive-thru-Bereich im Parkhaus des CentralFestival Pattaya Beach entgegennehmen. Zahlung per Kredit- und Debit-Karte oder in bar bei Auslieferung und Drive-thru.

Villa Market: Lebensmittel und alle anderen Produkte aus dem internationalen Sortiment von Villa Market können online bestellt werden, jedoch nur über die Webseite, eine Shopping-App wird nicht angeboten. Nach der Zusammenstellung seines Online-Warenkorbs wählt man die gewünschte Bezahlfunktion aus. (Kredit- oder Debit-Card, Online-Banking, VPlus Wallet). Die online getätigten Einkäufe werden direkt an die Haustür geliefert oder können auch in einer der beiden Filialen in Pattaya abgeholt werden (Avenue Pattaya, Second Road, Süd-Pattaya & Little Walk Pattaya, Sukhumvit Road, Zentral-Pattaya).

Die Online-Shopping-Apps von Big C, Tesco Lotus und Tops sind für Android-Geräte bei Google Play und für iOS-Geräte im App Store kostenlos erhältlich. Villa Market bietet keine App zum Online-Shopping an.

(*alle vorgestellten Online-Shops wurden nach dem Kriterium ihrer Popularität ausgewählt. DER FARANG steht mit keinem der Dienstleister in einer Geschäftsbeziehung. Alle Angaben ohne Gewähr)