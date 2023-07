Einigung über Parlamentssprecher

Von: Björn Jahner | 03.07.23

BANGKOK: Die Move Forward Party (MFP) und die Pheu Thai Party haben sich darauf geeinigt, den Vorsitzenden der Prachachat Party, Wan Muhammad Nor Matha, zum Sprecher des Repräsentantenhauses zu machen, während die MFP und die Pheu Thai jeweils einen Abgeordnetensitz erhalten.

Der MFP-Vorsitzende Pita Limjaroenrat sagte auf einer Pressekonferenz am Montagabend (3. Juli 2023), dass beide Parteien sich darauf geeinigt hätten, dass Wan Muhammad Nor am Dienstag (4. Juli 2023) zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden solle. Die MFP würde den Sitz des ersten Stellvertreters des Parlamentspräsidenten erhalten und Pheu Thai den des zweiten Stellvertreters.

Er betonte, dass die sechs anderen Koalitionspartner die Entscheidung unterstützen. Prachachat ist einer der Verbündeten.

„Diese Vereinbarung steht für die Einheit der acht politischen Parteien, die ihr Bestes tun werden, um mich als Premierminister zu nominieren“, sagte Pita.

Er führte fort, dass die acht Koalitionspartner ihn als ihren einzigen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten unterstützen würden. Er sagte auch, dass MFP und Pheu Thai die Gesetze ändern würden, um Menschen zu begnadigen, die wegen ihrer politischen Meinung verfolgt werden, und um die Gesetze zu reformieren, die die Streitkräfte betreffen, einschließlich derjenigen, die das Kriegsrecht und die innere Sicherheit betreffen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, sagte, dass er Wan Muhammad Nor als Sprecher des Repräsentantenhauses vorgeschlagen habe, weil der Prachachat-Führer neutral sei und der Vorschlag ein Mittel für die Koalitionspartner sei, die Regierungsbildung voranzutreiben.

Der Vorsitzende der Pheu Thai, Cholnan Srikaew, sagte, dass seine Partei keines ihrer Mitglieder für den Sitz des Parlamentspräsidenten nominieren werde und dass auch die anderen Koalitionsparteien nicht das Recht hätten, ein Mitglied der Pheu Thai für diesen Posten zu nominieren.

Zuvor hatte die MFP den Abgeordneten Padipat Sunthiphada aus Phitsanulok aktiv als ihren Kandidaten für den Sprecher des Repräsentantenhauses gefördert. MFP und Pheu Thai konnten sich am Sonntag (2. Juli 2023) nicht auf den Posten des Sprechers einigen, da es Gerüchte gab, dass Pheu Thai ihr altgedientes Mitglied Suchart Tancharoen für den Posten haben wollte.

In den letzten Tagen hatte Pheu Thai darauf beharrt, dass ihr der Sprecherposten zustehe, da die MFP bereits den Posten des Premierministers innehabe. Jede Partei sollte 14 Kabinettsminister stellen.

Move Forward gewann bei den Parlamentswahlen am 14. Mai dieses Jahres 151 Sitze im Repräsentantenhaus, während Pheu Thai auf 141 Sitze kam.

Zuvor hatte Wan Muhammad Nor am Montag erklärt, dass er den Posten des Sprechers nicht gewollt habe, aber bereit sei, ihn zu übernehmen, wenn er die Regierungsbildung der Koalitionspartner sicherstellen könne. Zuvor war er von 2012 bis 2018 Mitglied der Pheu Thai.