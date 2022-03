BANGKOK: Beamte der Polizeistation Lumphini mussten Elektroschockpistolen (Taser) bei der Überwältigung eines Einheimischen einsetzen, der am Samstag in den Abendstunden einen japanischen Touristen mit einem Messer in einem belebten Touristengebiet angegriffen hatte.

Die Tat ereignete sich nach Aussage der Polizei in der Sukhumvit Road Soi 13, eines der populärsten Touristengebiete der thailändischen Hauptstadt. Das 36-jährige Opfer erlitt bei der Messerattacke Wunden am Hals und im Gesicht.

Die Polizei musste Taser einsetzen, um den aggressiven Täter zu überwältigen. Foto: Daily News

Der Polizei gelang die Festnahme des Täters innerhalb kürzester Zeit in der nahegelegenen Soi 9, der zum Zeitpunkt seiner Festnahme immer noch im Besitz der Tatwaffe – ein 30 cm langes, blutverschmierten Edelstahlmesser – war.

Da sich der Mann unkooperativ zeigte, mussten die Beamten Elektroschockpistolen einsetzen, damit sie den hoch aggressiven Mann überwältigen konnten.

Die Tatwaffe. Foto: Daily News

Der Täter – Chairat C., 42 – wurde umgehend festgenommen und auf die Lumphini-Polizeistation abgeführt, wo er wegen wegen schwerer Körperverletzung und Waffendelikten angeklagt wurde.

Der Täter behauptete, der Tourist habe die Konfrontation begonnen, gab jedoch zu, ihn angegriffen zu haben.

Es wurde festgestellt, dass er in seiner Heimatprovinz Nakhon Sri Thammarat im Süden Thailands bereits wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung verurteilt worden war. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.