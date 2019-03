Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

PHUKET: Ein Amerikaner stürzte beim Angeln in eine Felsspalte, brach sich den Arm und konnte rechtzeitig vor der aufsteigenden Flut gerettet werden.

Der Tourist aus Santa Barbara in Kalifornien saß am Montagnachmittag in der Felsspalte am Kap Cape fest und konnte sich nicht selbst befreien. Rettungskräfte rückten aus Rawai an und stellten fest, dass sie den Ausländer vom Felsen aus nicht bergen konnten. Er war in eine Lücke von zwei bis drei Metern Tiefe geraten. So wurde ein Schlauchboot eingesetzt und der 60 Jahre alte Mann vom Meer aus aus seiner misslichen Lage gehoben. Sanitäter leisteten erste Hilfe, dann wurde der Ausländer in das Hospital Chalong eingeliefert. Teerapong Taodang, Leiter der Abteilung für Katastrophenverhütung und Schadensbegrenzung Rawai, warnt Touristen, vom Felsen aus zu angeln. Jedes Jahr würden dort mehrere Menschen verunglücken und sich verletzen.