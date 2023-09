Einfuhr von Stopfleber wird in der Schweiz nicht verboten

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.23

BERN: Die französische Delikatesse Foie Gras - Stopfleber auf deutsch - darf weiter in die Schweiz eingeführt werden. Die große Kammer des Parlaments, der Nationalrat, lehnte ein Importverbot am Donnerstag ab. Wenn die Gänse- und Entenleber aus einer Stopfmast stammt, soll das aber künftig deklariert werden müssen.

Stopfleber wird auf tierquälerische Art produziert. Enten und Gänse werden dabei durch ein Rohr im Hals zwangsgemästet, damit ihre Leber anschwillt. Die Produktion ist in der Schweiz seit Jahrzehnten verboten, wie auch in Deutschland. Dennoch ist das Gericht in der französischsprachigen Westschweiz - wie in Frankreich - sehr beliebt. Auch in Deutschland gibt es kein Importverbot.

Der FDP-Abgeordnete Philippe Nantermod warnte im Schweizer Rundfunk SRF, dass ein Verbot den Graben zwischen französischer- und deutschsprachiger Schweiz noch vertiefen würde. Oft ist dabei von einem Röstigraben die Rede, der sich auf das vor allem in der deutschsprachigen Schweiz beliebte Kartoffelgericht bezieht. Der Landwirt und Abgeordnete der konservativen SVP, Martin Haab, hatte den Importstopp verlangt und mit ethischen Gründen argumentiert.

Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Tierschützerinnen und -schützer sammeln gerade Unterschriften für eine Volksinitiative. Wenn sie innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften von Befürwortern zusammenbringen, kommt es zu einer Volksabstimmung über ein Importverbot von Stopfleber. Initiator ist die Organisation Alliance Animale Suisse, ein Verbund von Tierschutzorganisationen. Nach ihren Angaben werden jedes Jahr 200.000 Kilogramm Gänse-Stopfleber in die Schweiz importiert.