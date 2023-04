BANGKOK: Die thailändischen Behörden warnen, dass die Einfuhr oder der Besitz von Zyanid ohne Genehmigung zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe und/ oder Geldstrafe von 200.000 Baht führen kann.

Die Abteilung für Verbraucherschutz der Polizei (CPPD) hat am Freitag (28. April 2023) eine Erklärung veröffentlicht, in der sie vor der Strafe gemäß dem Gesetz über gefährliche Stoffe warnt, in dem Zyanid als Stoff der Kategorie 3 aufgeführt ist.

Zyanid ist kürzlich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt, nachdem eine 36-jährige Thailänderin letzte Woche in Bangkok mit einer Flasche der tödlichen Chemikalie in ihrem Besitz verhaftet worden war. Sie ist wegen Mordes ersten Grades angeklagt, weil sie am 14. April 2023 eine Geschäftsfrau aus Kanchanaburi in der Provinz Ratchaburi vergiftet haben soll.

Lesen Sie auch: Zyanid-Morde: 18 Opfer vermutet

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass Sararat „Am“ R. möglicherweise mit dem verdächtigen Tod von 18 weiteren Personen in Verbindung steht. Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtige sie vergiftet hat, um ihre Schulden bei den Opfern nicht begleichen zu müssen oder ihre Wertsachen zu stehlen.

Der Chef der CPPD, Generalmajor Anant Nanasombat, erklärte am Freitag, dass für die Einfuhr oder den Besitz von Zyanid eine Genehmigung des Industrieministeriums erforderlich ist. Verstöße werden mit bis zu zwei Jahren Gefängnis und/ oder einer Geldstrafe von maximal 200.000 Baht geahndet. Er sagte, dass das Gesetz auch den Verkauf der Chemikalie über normale oder Online-Kanäle verbiete.

Cyanid wird normalerweise bei der Metallabscheidung im Bergbau und in der Galvanotechnik verwendet. Es wird auch als Substrat für die Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet. Die Chemikalie ist potenziell tödlich und kann bei physischer Exposition die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff zu nutzen, beeinträchtigen. Sie kann als farbloses Gas, als Flüssigkeit oder in kristallisierter Form in Verbindungen mit anderen Chemikalien auftreten.

Zyanidbelastung kann zu folgenden Symptomen führen: Schmerzen oder Engegefühl in der Brust, Schwindel, Augenschmerzen oder Tränen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit, schneller oder langsamer Herzschlag, Atemlosigkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle, Koma und Tod.