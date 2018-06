Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.18

LA MALBAIE (dpa) - Seit mehr als 40 Jahren gibt es die G7 führender westlicher Wirtschaftsmächte - anfangs noch als G6, zwischenzeitlich als G8. Seit letztem Jahr wird sie als G6 plus 1 verspottet, wegen Trump. Kommt es diesmal noch schlimmer?

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau würde am liebsten ein eher unverfängliches Thema in den Mittelpunkt des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie stellen: Geschlechtergerechtigkeit. Dass dieses Vorhaben scheitern wird, kann man wohl jetzt schon sicher sagen. Zu lang ist die Liste der Streitpunkte, die US-Präsident Donald Trump mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada abzuarbeiten hat.

Wie sieht die offizielle Tagesordnung aus?

Trudeau spricht von einer «fortschrittlichen Agenda»: Neben Gleichberechtigung von Männern und Frauen hat er folgende weitere Themen in den Mittelpunkt der G7-Präsidentschaft seines Landes gestellt: Wachstum für alle, Vorbereitung auf die Jobs der Zukunft, Kampf gegen den Klimawandel, saubere Meere und saubere Energie sowie die Erschaffung einer friedlicheren und sichereren Welt.

Welche Auswirkungen hat der Handelsstreit zwischen EU und USA für den Gipfel?

Große. Wie zornig Europäer und Kanadier auf Washington sind, konnte gerade beim Treffen der G7-Finanzminister besichtigt werden. Nachdem Trump Strafzölle gegen die Verbündeten verhängt hat, sieht Europa den Ball klar im Feld der USA. Dass die ihn aufnehmen werden, ist unwahrscheinlich - Trump sind diese Zölle mit Blick auf seine Basis ein echtes Anliegen. Andererseits ist er ein Spieler, und er definiert Diplomatie über persönliche Verhältnisse und Begegnungen. Und wenn ein solcher Gipfel für irgendetwas Raum und Zeit bieten sollte, dann dafür.

Ist eine Annäherung zwischen Europäern und USA im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran zu erwarten?

Wohl kaum. Trump hat den US-Rückzug aus dem Abkommen angeordnet, weil er es für ungeeignet hält, um dauerhaft eine atomare Bewaffnung des Irans zu verhindern. Wenn er den Europäern jetzt ermöglichen würde, den Deal auch ohne US-Beteiligung am Leben zu halten, würde er seinem Ziel eines neuen Abkommens nicht näher kommen. Die Europäer dürften dennoch weiter offensiv gegen die ihrer Ansicht nach völlig falsche Politik Trumps protestieren und vor allem fordern, dass EU-Firmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, nicht durch US-Sanktionen bedroht werden. Die EU wird das Atomabkommen nämlich wohl nur retten können, wenn sie europäische Unternehmen dazu bringt, mit dem Iran weiter Handel zu betreiben. Verzicht auf eine Atombombe gegen Ende der wirtschaftlichen Isolierung, lautet schließlich der Deal.

Welche Rolle wird der bevorstehende Nordkorea-Gipfel mit Kim und Trump in Singapur spielen?

Der Atomkonflikt mit Nordkorea wird eine große Rolle spielen. Nur drei Tage nach dem G7-Gipfel wollen der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und Trump in der asiatischen Metropole zusammentreffen. Von der historischen Begegnung erhoffen sich die G7-Staaten nicht nur eine Entschärfung einer der gefährlichsten Krisen der Welt, sondern auch eine langfristige Friedenslösung für die koreanische Halbinsel. Besonderes Augenmerk dürfte auf Äußerungen Trumps gelegt werden, wie er sich vor dem heiklen Gipfel positioniert. Bei allen Differenzen in anderen Fragen dürften ihm die G7-Partner in diesem Konflikt den Rücken stärken.

Wird überhaupt noch über das Hauptthema des letzten Jahres, den Klimaschutz, geredet?

Es ist stiller geworden um den Klimaschutz. Aber mit dem G7-Gipfel in La Malbaie rückt das Thema wieder in den Vordergrund. So wie der vor einem Jahr beim G7-Gipfel im italienischen Taormina unmittelbar bevorstehende Ausstieg Trumps aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für Kontroversen sorgte, gehören die Differenzen auch jetzt zu den strittigen Punkten, an denen diesmal sogar ein gemeinsames Kommuniqué scheitern könnte. Es war vor Beginn des Gipfels in Kanada noch völlig offen, ob das Klimaschutzabkommen darin überhaupt namentlich erwähnt werden kann. Dabei ist der Kampf gegen die Erderwärmung eines der Hauptanliegen der kanadischen G7-Präsidentschaft.

Was ist für Kanzlerin Angela Merkel wichtig?

Merkel will vor allem zeigen: Trump kriegt mit seiner America-First-Politik die westliche Werteordnung mit Freihandel, Rechtsstaatlichkeit und multilateraler Krisenlösung nicht klein. Ein gemeinsames Gipfel-Kommuniqué wäre für sie auch ein Signal an Peking und Moskau, wo man mit Demokratie und internationalen Normen nicht viel anfangen kann. Besonders wichtig ist für Merkel, dass London und Paris zusammen mit Berlin - anders als Washington - zum Atomabkommen mit dem Iran stehen, solange Teheran sich daran hält. Die Kanzlerin möchte aber auch, dass Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Zukunft der Ozeane oder die Diskussion um künstliche Intelligenz nicht ganz aus dem öffentlichen Blickwinkel geraten.

Wird es am Ende des Gipfels wieder 6 zu 1 stehen - Trump gegen den Rest der Welt?

Es ist ja nicht so, dass in diesem sehr westlich gebauten, irgendwie etwas aus der Zeit gefallenen Format die ganze Welt vertreten wäre - siehe China oder Russland oder Indien. Aber Trump legt auf Multilateralismus eh keinen Wert. Er denkt Außenpolitik als Beziehungen zwischen Anführern, und er dürfte auch in Québec versuchen, bilaterale Gassen in den großen Block zu schneiden. Für die Europäer gilt Trumps Isolationismus zwar als dringender Weckruf für eigenes Handeln. Aber wie, dafür gibt es noch keine Einigkeit - und militärisch bleibt Europa auf die USA angewiesen. Das weiß auch Trump.