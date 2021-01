BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Samstag 216 neue Covid-19-Fälle und einen weiteren Todesfall.

Laut CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Wissanuyothin handelte es sich bei dem Todesfall um eine 47-jährige Frau mit Diabetes aus Chonburi. Sie hatte eine illegale Spielhölle im Bezirk Banglamung besucht und wurde am 30. Dezember positiv auf das Virus getestet. Sie war asymptomatisch, wurde aber ins Krankenhaus eingeliefert.

Von den neuen Fällen sind 214 lokal erworbene Infektionen und zwei Neuzugänge aus dem Ausland, die unter staatlicher Quarantäne stehen. Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich auf 7.379 mit 4.299 Genesungen. Die Zahl der Todesopfer im Land liegt nun bei 64.

Alle Flugpassagiere, die von Bangkok in die nordöstliche Provinz Buri Ram reisen, müssen 14 Tage in Quarantäne. Diese Einschränkung hat die Provinzverwaltung beschlossen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Alle, die nicht unter Quarantäne gestellt werden wollen, können sich auf eigene Kosten einem Schnelltest unterziehen, der sich auf rund 600 Baht beläuft. Wer den Test besteht, muss nicht in Quarantäne isoliert werden.

Die Provinz Chonburi meldete am Freitag 51 neue Virusfälle, damit stieg die Gesamtzahl auf 211. Von den neuen Infektionen entfallen 37 auf den Bezirk Banglamung, elf auf Sri Racha, zwei auf Ban Bueang und einer auf Panat Nikhom.

Professor Dr. Prasit Wattanapha, Dekan der medizinischen Fakultät des Siriraj-Krankenhauses, teilte mit, der Zustand des infizierten Gouverneurs von Samut Sakhon, Veerasak Vichitsaengsri, habe sich verbessert. Er wird für weitere zwei bis drei Tage an einem Beatmungsgerät angeschlossen und noch etwa eine Woche auf der Intensivstation bleiben.