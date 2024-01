Eine Tote und 21 Verletzte in Graz

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.24

GRAZ: Nach einem Brand mit einer Toten und 21 teils schwer verletzten Menschen während einer Silvesterparty in Österreich forschen Ermittler nach der Brandursache. Bei dem Vorfall in der Stadt Graz sei das Feuer im Eingangsbereich einer Bar ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

«Die Dekoration und Einrichtung haben relativ rasch Feuer gefangen», sagte er. Dadurch sei Rauch entstanden, der zu Verletzungen und möglicherweise auch zum Tod einer 21-jährigen Frau geführt habe. Die genaue Todesursache müsse jedoch noch durch die Gerichtsmedizin geklärt werden. Von den 21 Verletzten mussten drei intensivmedizinisch versorgt werden.

Als mögliche Brandursachen kommen laut dem Sprecher etwa Böller, Sprühkerzen oder auch ein Streichholz oder eine Zigarette in Frage. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, weil im Türbereich des Lokals keine Geräte in Betrieb waren, die als Auslöser in Betracht kämen.