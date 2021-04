Von: Björn Jahner | 04.04.21

HUA HIN: Bereits zwei Jahre ist es her, dass der langjährig etablierte Schweizertreff im königlichen Seebad in die Swiss Society Hua Hin (SSHH) umgewandelt wurde, analog zu den Swiss Societies in Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Samui. Ein Auslandsschweizer-Netzwerk, von dem die Mitglieder profitieren. So pflegen die Vereine einen regelmäßigen Austausch untereinander und auch eine offizielle Verbindung zur Schweizer Botschaft in Bangkok. Die SSHH ist seit November 2020 auch offiziell bei der Auslandschweizer-Organisation ASO in Bern registriert.

Am 3. März fand im Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin die zweite Generalversammlung des Zusammenschlusses statt. SSHH-Präsidentin Beatrice Gurini führte durch die umfangreiche Traktandenliste und informierte die Mitglieder über den guten Zustand ihres Vereins.

Rückblick auf das Vereinsjahr 2020:

• Nach gewissen Turbulenzen im vergangenen Jahr konnte der SSHH-Vorstand mit neuen Mitgliedern vollständig besetzt werden (sechs Vorstandsmitglieder und zwei Revisoren).

• Die Corona-Maßnahmen führten zu leichten Beeinträchtigungen im Vereinsleben: Einige Veranstaltungen mussten gestrichen werden, vereinzelte Mitglieder werden erst wieder nach Thailand einreisen, wenn dies einfacher ist. Daraus resultierte, dass der Verein insgesamt 17 Austritte verzeichnete. Dem gegenüber standen jedoch 20 Neumitgliedschaften, weshalb die SSHH auf 73 Mitglieder angewachsen ist.

• Die finanzielle Lage der SSHH kann als gesund bezeichnet werden. Der Vorstand achtet darauf, dass die Mittel des Vereins konsequent zum Wohle der Mitglieder eingesetzt werden. Ausschließlich der Ertrag aus dem wohltätigen Losverkauf wurde wie beschlossen dem gemeinnützigen Projekt „Days for Girls“ gespendet.

• Die Webseite der SSHH wird regelmäßig mit nützlichen Informationen für Schweizer Expats in Hua Hin aktualisiert: Darunter befinden sich z. B. Aktionen von Hotels und Restaurants, Informationen zur 10-Prozent-Dauerrabatt-Aktion für SSHH-Mitglieder, Neuigkeiten aus der Schweizer Botschaft, Unterlagen zu Themen wie Testament, Patientenverfügung, Vollmacht, aber auch Reisetipps und Erfahrungsberichte von SSHH-Mitgliedern.

• Neu kann man sich gleich auf der Homepage für die Veranstaltungen anmelden. Dennoch werden die Mitglieder weiterhin Einladungen per Mail erhalten.

• Um französischsprachigen SSHH-Mitgliedern entgegenzukommen, kann die Webseite nun auch auf Französisch umgestellt werden. Die SSHH freut sich sehr, dass sie nun auch vermehrt Expats aus der „Suisse romande“ bzw. der französischsprachigen Schweiz zu ihren Mitgliedern zählt.

Expats rücken näher zusammen

Im Anschluss an den formellen Abschnitt ging es in den lockeren Teil des Abends über – und zwar in guter Schweizer Tradition mit einem Apéro. Zu den 57 an der Generalversammlung teilnehmenden SSHH-Mitgliedern gesellten sich später noch 30 Gäste, so dass der Abend einen sehr geselligen Ausklang fand. Ob Mitglied oder Gast – alle Gäste waren sich am Ende der Veranstaltung einig, dass Abende wie diese nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der Schweizer Gemeinschaft stärken, sondern in der gesamten deutschsprachigen Community, was die steigende Zahl an Residenten aus Deutschland und Österreich unter Beweis stellt, die an den Treffen teilnehmen.