Eine nicht besetzte Polizeiwache und die Folgen

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

PATHUM THANI: Die Story über eine nachts nicht besetzte Polizeistation macht seit Tagen in den Medien und in den sozialen Netzwerken Schlagzeilen.

Die Geschichte wurde öffentlich, als kürzlich jemand in der Wache Khlong Luang in der Provinz Pathum Thani ein Verbrechen anzeigen wollte. Der Thai fand in der Polizeistation auf Bänken schlafende Menschen vor, aber keine Polizisten. Es folgten Schuldzuschreibungen und eine vom Polizeichef der Provinz angeordnete Untersuchung. Der Chef steht unter dem Druck des wütenden nationalen Polizeichefs General Chakthip Chaijinda. Währenddessen brachte der Stationsleiter eine Reihe von Entschuldigungen vor: Er machte Schichtwechsel, Krankheit und Missverständnisse für die unbesetzte Wache verantwortlich. Lokale Beamte indessen sprachen von Pflichtverletzungen. „Thaivisa“ merkte an, es sei wie in einer Seifenoper, jeder spiele die Hauptrolle, vom Chef der Polizei bis zum diensthabenden, aber in der Nacht nicht einsatzbereiten Personal.