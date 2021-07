„Eine Nacht zahlen, zwei bleiben“ in Trat

Von: Björn Jahner | 18.07.21

TRAT: Das Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand hat eine sogenannte „Stay one night, get one night free“-Kampagne („Eine Nacht bleiben, eine weitere Nacht geschenkt bekommen“) gestartet, um den seit dem Ausbruch der dritten Corona-Welle brachliegenden Inlandstourismus in der für ihre Insel-Perlen Koh Chang, Koh Kood und Koh Mak bekannten Provinz anzukurbeln.

Laut Isada Saowaros, Direktor des TAT-Büros in Trat, einigten sich die wichtigsten Hotel- und Resortbetreiber der Region auf die gemeinsame Durchführung der Tourismuskampagne „Trat Term Suk“ („Trat, tanken Sie Glück“). Die Aktion „Eine Nacht zahlen, zwei Nächte bleiben“ wird von Juli bis September 2021 angeboten und zielt auf die Steigerung der touristischen Einnahmen in der Provinz ab. Die Hauptzielgruppe sind einheimische Touristen. An der Kampagne beteiligen sich insgesamt 37 Hotels und Resorts in vier Gebieten – auf dem Festland sowie auf Koh Chang, Koh Kood und Koh Mak. Buchungszeitraum: 15. Juli bis 15. September 2021. Reisezeitraum: 15. Juli 2021 bis 31. Oktober 2022. Die Reisenden müssen sich jedoch mindestens zwei Wochen vor ihrer Ankunft ihre Buchung vom Hotel zurückbestätigen lassen.



Auskunft erteilt die TAT in Trat unter der Rufnummer 039-597-259 zu ihren regulären Bürozeiten (Mo.– Fr. von 08.30–16.30 Uhr).