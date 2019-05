Eine Millionen Liter für Dürregebiete

In vielen Regionen des Lande muss die Bevölkerung bereits seit mehreren Monaten mit Tankwagen versorgt werden. Foto: The Thaiger

THAILAND: Die Straßenbaubehörde hat in den letzten drei Monaten gemäß ihrem Leiter Anond Luengboriboon die unter extremer Wasserknappheit leidenden Haushalte in 14 Provinzen im Süden, Norden, Nordosten und in der Zentralregion des Landes kostenlos mit fast einer Million Liter Brauchwasser versorgt.

Die Krisenhilfe erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Provincial Waterworks Authority. So wurden in dem Zeitraum vom 1. Februar bis zum 30. April 942.100 Liter Wasser verteilt. Der Großteil, 519.00 Liter, wurde für vier Provinzen im Süden bereitgestellt, die im Vergleich zu anderen Regionen des Landes unter einer besonders langen Dürreperiode leiden.