BAD HOMBURG: Thailand, das Land des Lächelns, begeistert mit seiner reichen Kultur, exotischen Küche und atemberaubenden Landschaften. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, dieses faszinierende Land persönlich zu besuchen. Glücklicherweise gibt es Veranstaltungen wie das Thai-Festival in Bad Homburg, die es ermöglichen, zumindest für kurze Zeit in die thailändische Kultur einzutauchen.

Das Thai-Festival findet am Samstag, 12. August und Sonntag, 13. August 2023 in Bad Homburg statt, einer charmanten Stadt in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Die Veranstaltung verwandelt den Kurpark auch dieses Jahr wieder in einen wahren „thailändischen Tempel“, der mit Farben, Klängen und Aromen fasziniert. Neben einer authentischen thailändischen Marktmeile wird den Besuchern an beiden Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr ein unterhaltsames kulturelles Bühnenprogramm geboten.

Thai Festival Tag 1

11.00 Uhr: Eröffnungszeremonie.



Eröffnungszeremonie. 11.20 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 11.50 Uhr: Tanzdarbietung zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, Königinmutter und Tanzdarbietung „Fon Malai“.



Tanzdarbietung zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, Königinmutter und Tanzdarbietung „Fon Malai“. 12.00 Uhr: Blumentanz im Lanna-Stil „Fon Khan Dok“.



Blumentanz im Lanna-Stil „Fon Khan Dok“. 12.05 Uhr: Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“.



Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“. 12.10 Uhr: Traditionelle thailändische Musik.



Traditionelle thailändische Musik. 12.30 bis 13.00 Uhr: Pause.



Pause. 13.00 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 13.20 Uhr: Blumentanz im Lanna-Stil „Fon Khan Dok“.



Blumentanz im Lanna-Stil „Fon Khan Dok“. 13.25 Uhr: Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“.



Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“. 13.35 Uhr : Tanzdarbietung.



: Tanzdarbietung. 13.50 Uhr: Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“.



Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“. 13.55 Uhr: Darbietung der Kunst des Muay-Thai-Tanzes und Volkstanzes mit langer Trommel.



Darbietung der Kunst des Muay-Thai-Tanzes und Volkstanzes mit langer Trommel. 1 4.05 Uhr: Traditionelle thailändische Musik.



Traditionelle thailändische Musik. 14.20 bis 14.45 Uhr: Pause.



Pause. 14.45 Uhr: Vorführung des Fächer- und Malakas-Tanzes.



Vorführung des Fächer- und Malakas-Tanzes. 14.55 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 15.15 Uhr: Tanzdarbietung der Phu-Thai-Volksgruppe aus dem Nordosten Thailands.



Tanzdarbietung der Phu-Thai-Volksgruppe aus dem Nordosten Thailands. 15.20 Uhr: Traditionelle thailändische Musik.



Traditionelle thailändische Musik. 15.35 Uhr: Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“.



Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“. 15.45 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 16.00 bis 16.30 Uhr: Pause.



Pause. 16.30 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 16.50 Uhr: Isaan-Volkstänze „Söng On Zon” und „Ti Da Fah Yard“.



Isaan-Volkstänze „Söng On Zon” und „Ti Da Fah Yard“. 17.00 Uhr: Unterhaltungsprogramm mit Gesang, vorgeführt von Mike Phiromphon und Special Guest.

Thai Festival Tag 2

11.00 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 11.30 Uhr: Tanzdarbietung zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, Königinmutter und Tanzdarbietung „Fon Malai“.



Tanzdarbietung zu Ehren Ihrer Majestät Königin Sirikit, Königinmutter und Tanzdarbietung „Fon Malai“. 11.40 Uhr: Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“.



Präsentation des Hühnertanzes nach literarischer Vorlage des Gesangs und Verses „Lilit Phra Lor“. 11.45 Uhr: Traditionelle thailändische Musik.



Traditionelle thailändische Musik. 12.00 Uhr: Vorführung des Fächer- und Malakas-Tanzes.



Vorführung des Fächer- und Malakas-Tanzes. 12.10 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 12.30 Uhr: Darbietung der Kunst des Muay-Thai-Tanzes und Volkstanzes mit langer Trommel.



Darbietung der Kunst des Muay-Thai-Tanzes und Volkstanzes mit langer Trommel. 1 2.40 bis 13.10 Uhr: Pause.



Pause. 13.10 Uhr: Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“.



Isaan-Volkstänze „Söng Swing“ und „Söng-Kapo“. 13.20 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 13.40 Uhr: Traditionelle thailändische Musik.



Traditionelle thailändische Musik. 14.00 Uhr: Isaan-Volkstänze „Söng On Zon” und „Ti Da Fah Yard“.



Isaan-Volkstänze „Söng On Zon” und „Ti Da Fah Yard“. 14.10 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 14.30 Uhr: Tanzdarbietung der Phu-Thai-Volksgruppe aus dem Nordosten Thailands.



Tanzdarbietung der Phu-Thai-Volksgruppe aus dem Nordosten Thailands. 14.35 bis 15.10 Uhr: Pause.



Pause. 15.10 Uhr: Präsentation der thailändischen Kampfkunst.



Präsentation der thailändischen Kampfkunst. 15.30 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 15.50 Uhr: Quizfragen über allgemeines Wissen von der Stadt Bad Homburg v.d.H. und Thailand.



Quizfragen über allgemeines Wissen von der Stadt Bad Homburg v.d.H. und Thailand. 16.00 bis 16.30 Uhr: Pause. 1



Pause. 6.30 Uhr: Tanzdarbietung.



Tanzdarbietung. 16.50 Uhr: Unterhaltungsprogramm mit Gesang, vorgeführt von Mike Phiromphon und Special Guest.

Mehr erfahren Sie online unter Thai Festival Bad Homburg.