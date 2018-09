Auf Ersuchen der japanischen Behörden nahm die Immigration einen in seinem Heimatland zur Fahndung ausgeschriebenen Japaner fest. Foto: The Nation

CHONBURI: Ein Japaner, der von den Behörden seines Heimatlandes wegen Diebstahls von Luxusgütern im Wert von 14,7 Millionen Baht gesucht wurde, wurde von der Immigrationspolizei verhaftet.

Laut Generalmajor Itthipol Itthisanronchai, stellvertretender Kommissar der Immigration, soll der 40-Jährige in den letzten 20 Jahren aus Wohnungen Luxusgüter gestohlen haben. Der Japaner war seit September 2017 13 Mal nach Thailand eingereist. Das letzte Mal kam er am 29. Juli über den Checkpoint an der Thai-Laotischen-Freundschaftsbrücke nach Thailand. Nachdem die Einwanderungsbehörde von der japanischen Botschaft kontaktiert worden war, hob sie das Einreisevisum auf und verhaftete ihn. Der Japaner soll jetzt ausgeliefert werden.